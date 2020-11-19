السليمانية تخالف أربيل وتقرر تسليم وارداتها الى بغداد

2020/11/19 | 20:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك

الجيل الجديد دياري أنور، الخميس، وجود

حملة تواقيع في محافظة السليمانية لربط

رواتبهم بالحكومة الاتحادية مباشرة.

وقال أنور في تصريح صحفي اليوم الخميس ،

إن “هذه الح

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