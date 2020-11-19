مصدر مخول في رئاسة الجمهورية: الرئيس صالح لم يعترض على قانون الاقتراض

2020/11/19 | 20:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مصدر مخول في رئاسة الجمهورية، ان الرئيس برهم صالح لم يعترض على قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض}.

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