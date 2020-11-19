مستشارية الأمن القومي تعقد اجتماعاً مهماً بشأن عودة النازحين وإغلاق المخيمات

2020/11/19 | 20:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد صباح اليوم الخميس في مستشارية الأمن القومي اجتماعا مهما لمتابعة تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء في 27 من تشرين الأول الماضي الخاص بالعمل على وضع الخطط الملائمة والآليات الكفيلة لحسم ملف مخيمات النازحين بشكل كامل.

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