الدفاع المدني يعلن إخماد حريق “سوق الساحة” دون خسائر بشرية

2020/11/19 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد الحريق الذي اندلع داخل “سوق الساحة” في الشعلة شمال غربي بغداد، دون خسائر بشرية.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “فرقها أخمدت بوقت قياسي، حريقاً اندلع في محلين لبيع المواد الغذائية (جملة) في منطقة الشعلة، دون خسائر بشرية”.

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