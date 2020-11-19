2020/11/19 | 21:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه عالمياً خلال تعاملات الخميس، مع المخاوف من تزايد إصابات كورونا، وبعد بيانات اقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد إعلان بيانات اقتصادية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد إعلان بيانات اقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).