فيتامين “د” يقلل التعرض لسرطان “المراحل المتأخرة”

2020/11/19 | 21:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشفت دراسة جديدة، أجراها علماء من جامعة هارفارد، عن أن من يتناولون مكملات فيتامين “د” قد يكونون أقل عرضة للإصابة بما يعرف بسرطان المراحل المتأخرة، وبالتالي أقل تعرضاً للوفاة بسببه.

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