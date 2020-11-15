2020/11/19 | 21:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

220 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة الداخلية، الخميس، ان الخروقات الأمنية التي حدثت في منطقة ابي صيدا، بمحافظة ديالى، كان سببها مشاكل عشائرية، وان الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لبسط الأمن فيها.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، اللواء، خالد المحنا، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، ان "الخروقات الأمنية التي حدثت في محافظة ديالى وتحديدا في منطقة ابي صيدا، كان سببها مشاكل عشائرية وثارات مما حصل العديد من الحوادث".

وأضاف المحنا، ان "وزير الداخلية اتخذ الإجراءات اللازمة لبسط الأمن في المنطقة، منها قيامه بزيارة مفاجئة الى محافظة ديالى والتقى القادة الأمنيين وتوجه بعد ذلك الى منطقة ابي صيدا والتقى مديري الشرطة، وتم دعمهم لوجستيا".

وتابع، انه تم "تكليف قوات الرد السريع لتنفيذ أوامر القبض غير المنفذة في المنطقة"، لافتا الى انه "بعد الانتشار الأمني الكثيف شهدت المنطقة استقرارا أمنيا وارتياحا من قبل المواطنين".

وزاد المحنا، ان "القوات الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على الذين تصدر بحقهم مذكرات قبض قضائية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: مشاكل عشائرية وراء الخروقات الأمنية في ابي صيدا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: مشاكل عشائرية وراء الخروقات الأمنية في ابي صيدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).