2020/11/19 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: لسنا فرحين بفوز بايدن وسعيدون بخسارة ترامب

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