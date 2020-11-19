الخدمات النيابية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن ميناء الفاو

2020/11/19 | 21:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغداداكد عضو لجنة الخدمات النيابية وأحد المسؤولين عن ملف ميناء الفاو، النائب مضر الازيرجاوي، الخميس، استمرار التفاوض بين وزارة النقل والشركة الكورية.وقال الازيرجاوي، في تصريح صحفي تابعه “النور نيوز” ان “التفاوض مستمر بين وزارة النقل والشركة الكورية خاصة بعد تغيير المدير المفوض للشركة وتقديم سعر جديد وصل الى (2.65 مليار دولار)، ولكن الوزارة …

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