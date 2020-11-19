اجتماع مهم لاعادة النازحين طوعيا واغلاق المخيمات.. تعرف على التفاصيل

2020/11/19 | 21:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعقد صباح اليوم الخميس في مستشارية الامن القومي اجتماعا مهما لمتابعة تنفيد توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 27 ت1 2020 الخاصة بالعمل على وضع الخطط الملائمة والآليات الكفيلة لحسم ملف مخيمات النازحين بشكل كامل.وبحسب بيان لمستشارية الامن القومي الذي وصل “النور نيوزنسخة منه …

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