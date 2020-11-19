تحت شعار #لا_لبيع_الأوقاف علماء بغداد يقومون بوقفة احتجاجية (صور)

2020/11/19 | 21:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداتم عُلماء ووجهاء ومثقفي مدينة بغداد، اليوم الخميس،وقفة احتجاجية في مدينة (الأعظمية) ضد اتفاقية تقسيم الوقف.وطالب المحتجون رئاسة الوزراء ممثلة برئيسها مصطفى الكاظمي وكذلك رئيس ديوان الوقف السني وكالة سعد كمبش بالتراجع عن الاتفاق الموقع الذي يتصرف باموال الوقف السني بطريقة محرمة شرعا.ورفع المحتجون عدد من الشعارات ابرزها ( #أوقافنا_ليست_للتقسيم #لا_لبيع_الأوقاف) محذرين من …

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