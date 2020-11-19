ملف لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا مع الشاعر مكي النزال - ثورة التجديد الشعري– في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/11/19 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي وعند زليخته ، نتيه بين النبوءة وبين فتنة الغوايةإلى مدينتي....لماذا لا أعبركِ إلا راحلة ..؟شاعر من مدينتيسلب أنهار الشعر ودفنها في جسد الكلمة، فقد استفاق على حقول الحب وعلى سماء من الدهشة ..



ودمعه يلتهب شوقًا عند ناصية "خذني لبغداد" وتلتهمه أطراف الحكاية و"حنين الشرق" وتفاصيل عمر في "خباء الليل" يمشي بيطء .وكأنه يقول: أيتها الأرض لتعلمي بأنني قد عدت لحرثكِ، بذور شعري ...!

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