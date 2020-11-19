2020/11/19 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم في منطقة الخمسة كيلو بمدينة الرمادي، بحوزته 16 ألف حبة مخدرة.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "بعد ورود معلومات تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم بالاتجار ونقل وبيع الحبوب المخدرة، تم استحصال الموافقات الرسمية القانونية من قاضي التحقيق، وتشكيل مفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية وقسم شؤون السيطرات والتوجه إلى المكان المقصود".

وأضاف البيان، أنه " تم إلقاء القبض على المتهم (د.ع.ح.ح) في منطقة الخمسة كيلو بمدينة الرمادي منطقة الخمسة كيلو وضبط بحوزته 16000 حبة مخدرة نوع كبتاجون، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة وتوقيف المتهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لينال جزاءه العادل".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم في الرمادي بحوزته 16 ألف حبة مخدرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم في الرمادي بحوزته 16 ألف حبة مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).