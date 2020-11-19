قيس الخزعلي: لم نتراجع بعد تهديد اغلاق السفارة.. كنت دائماً ضد قصفها!

2020/11/19 | 21:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف، زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، عن وجود اختلاف في وجهات النظر بين الفصائل المسلحة إزاء قصف المنطقة الخضراء، مؤكداً أنه يتبنى الاتجاه الذي لا يفضل قصف السفارة، فيما تحدث عن ثلاثة شروط لوقف الأعمال العسكرية. وأضاف الخزعلي خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل سعدون محسد ضمد، وتابعه "ناس" (19 تشرين الثاني 2020)، أن "وقف الأعمال العسكرية، يأتي وفق شروط: أولها، عدم إبقاء أية قاعدة عسكرية غير عراقية، والسيادة على الأرض والسماء، مع وجود فني بتحديد الحكومة".

ولفت إلى أن "التهديدات التي صدرت من الجانب الاميركي حول غلق السفارة لم تكن سوى حرب نفسية"، مؤكداً "وقوفه مع الخيارات الدبلوماسية وليس مع استهداف السفارة الاميركية في الوقت الراهن".

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