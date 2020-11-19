2020/11/19 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا

حصرية لوحدات التصفية النفطية في مصفى

كربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد صور ليلية لوحدات التصفية النفطية في مصفى كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد صور ليلية لوحدات التصفية النفطية في مصفى كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).