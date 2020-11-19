نائب: اصبح لازاما على الكاظمي التراجع عن اتفاق تقاسم الاوقاف

2020/11/19 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب النائب احمد الجبوري، عن محافظة نينوى، اليوم الخميس، ابعاد الاوقاف عن الصفقات السياسية.وقال في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعه “النور نيوز” انه بعد الرفض الديني والمجتمعي والسياسي لاتفاق الفك والعزل للوقفين السني والشيعي اصبح لزامًا على الكاظمي إلغاء الاتفاق”.كما طالب الجبوري ب “تنصيب رئيساً لديوان الوقف السني بحسب القانون …

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