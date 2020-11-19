صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 414 المسجلة اليوم

2020/11/19 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 414 موزعة كالآتي:

أبو غريب————– 34

أبو دشير —————-6

الإسكان—————-15

الاعلام—————–19

البياع——————-7

التاجي—————–6

التراث——————1

الحارثية—————–1

الحرية—————–16

الدورة—————–24

السيدية—————-2

الشالجية —————7

الشرطة الخامسة———3

الشرطة الرابعة———–4

الشعلة—————–17

الصالحية —————-2

الطارمية—————-2

العامرية —————-14

العطيفية —————-12

العلاوي—————–5

الغزالية—————–20

القادسية—————–6

الكاظمية—————–21

اللطيفية ——————1

المحمودية—————19

المكاسب —————–2

المنصور —————–18

المواصلات—————1

الوشاش ——————2

اليرموك —————–12

اليوسفية —————–6

جكوك——————-1

حي الجامعة————–15

حي الجهاد—————31

حي العامل—————19

حي العدل —————-13

حي الفرات—————-2

سبع البور—————–7

سويب——————–1

شارع حيفا—————-3

كرادة مريم—————-2

ناحية الرشيد————–3

سكنة جانب الرصافة ——–8

محافظة الانبار————- 1

محافظة المثنى ————-1

محافظة ديالى ————–1

محافظة صلاح الدين ———1

الشفاء: 604

الوفيات: 4

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