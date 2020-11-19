تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تسجل أدنى مستوى على الإطلاق

2020/11/19 | 21:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الأسبوع الجاري للمرة الـ13 خلال العام الحالي.

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