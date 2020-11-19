كيف نتخلص من المتطفلين أو الرسائل المزعجة أثناء استعمال “واتس آب”؟

2020/11/19 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يعاني العديد من مستخدمي تطبيق “واتس آب” من المتطفلين والرسائل المزعجة التي قد يتلقونها أثناء استعمال التطبيق، فما هي أفضل الطرق للتخلص من هذه الإزعاجات؟

وحول هذا الموضوع قال، سيرغي بودروف، الخبير التقني ورئيس مركز الخبرة الرقمية في هيئة “روسكاتشيستفو” الروسية للرقابة على جودة المنتجات الروسية: “يمكن لمستخدمي تطبيق واتس آب التخفي عن أعين المتطفلين أثناء استعمالهم للتطبيق بتفعيل ميزات إخفاء الظهور الموجودة في التطبيق، والمتوفرة لأي مستخدم”.

وأضاف “بالنسبة لمستخدمي واتس آب من هواتف آيفون يمكن لهم الدخول إلى قائمة الإعدادات الموجودة في واتس آب، ومن ثم التوجه إلى خيار (الخصوصية)، ومن هناك ستظهر لهم عدة خيارات منها خيار (أخر ظهور في التطبيق)، ويمكن من خلاله جعل الظهور مخفيا بالنسبة للجميع، أو تحديد فئة معينة يمكنها معرفة وقت الظهور..



ومن خلال إعدادات الخصوصية أيضا يمكن للمستخدم أن يحدد من يمكنه رؤية صورته الشخصية على التطبيق أو بيانات التعريف الخاصة به”.

أما بالنسبة للراغبين في تفعيل ميزة “التخفي” على “واتس آب” في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد فعليهم وفقا للخبير التوجه إلى قائمة الإعدادات الموجودة في التطبيق، ومن ثم خيار “الحساب” وبعدها خيار “الخصوصية”، و الضغط على خيار “آخر ظهور”، ومنه يمكنهم تحديد من يمكن مشاهدة آخر ظهور لهم على التطبيق، ومن خلال الخيارات التي تظهر لهم في حقل “الخصوصية” يمكنهم أيضا تحديد من يمكن له رؤية صورهم أو بيانات تعريفهم على التطبيق، أو التحكم بقائمة الحسابات المحظورة بالنسبة لهم.

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