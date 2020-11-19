سوريا تدين “بأشد العبارات” زيارة بومبيو للجولان المحتل

2020/11/19 | 21:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية أن دمشق تدين “بأشد العبارات” زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمستوطنات الصهيونية في الجولان المحتل.

وأضاف المصدر أن “زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية”.

وكان بومبيو شدد خلال زيارته الأولى من نوعها للمنطقة على تبعيتها للكيان الصهيوني، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا.

وأعرب بومبيو عن إدانته للدعوات الصادرة عن “الصالونات في أوروبا ومؤسسات النخبة في أمريكا” التي تطالب الكيان الصهيوني إعادة الجولان المحتل منذ عام 1967 إلى سوريا.



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