الخزعلي: الهدنة مع الأميركان انتهت وهذا ما ننتظره

2020/11/19 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: الهدنة مع الأميركان انتهت وننتظر ما ستؤول اليه الامور بعد خسارة ترامب في الانتخابات

الخزعلي: هناك شرطان للهدنة لم يتحققا الأول هو سيطرة العراق على اجوائه والثاني جدولة الانسحاب

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