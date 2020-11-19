أول رد من تحالف العامري على بيان السفارة الاميركية بشأن قصف الخضراء

2020/11/19 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الخميس (19 - 11 - 2020)، بيان السفارة الامريكية في بغداد بشأن قصف المنطقة الخضراء بـ "غير المسؤول"، فيما أشار الى أن السفارة تحاول بين فترة واخرى زعزعة وإرباك الشارع العراقي، وفقا لقوله.

واتهمت السفارة الاميركية امس جهات قالت انها مدعومة من ايران بقصف المنطقة الخضراء.

وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بيان السفارة الامريكية الاخير غير مسؤول ومخالف لاعراف وقواعد العمل الدبلوماسي، والا كيف حددت السفارة هوية الجهات التي استهدفت الخضراء؟".

وأضاف أن "جميع الفصائل التي منحت القوات الأمريكية مهلة الانسحاب رفضت وإدانة القصف الصاروخي الذي تعرضت له الخضراء مؤخراً"، لافتا الى ان "السفارة بهذه الاتهامات تحاول زعزعة وارباك الشارع العراقي".

ويوم امس الاربعاء، علقت السفارة الاميركية في بغداد، على استهداف المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها بقصف صاروخي حاول استهداف مقرها.

وقالت السفارة في بيان انها "تدين حكومة الولايات المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم الثلاثاء، في بغداد وأسفر عن مقتل طفل عراقي وإصابة مدنيين عراقيين آخرين".

واضافت: "لقد رأينا تقارير تفيد بأن الميليشيات المدعومة من إيران كانت ضالعة في الهجوم.



وتستمر الميليشيات الخارجة عن القانون والمدعومة من فيلق القدس الإيراني في زعزعة استقرار العراق وقتل المواطنين العراقيين الابرياء وتهديد سيادة العراق".

وتابعت "يستمر الخارجون عن القانون في زعزعة استقرار العراق ، وقتل المواطنين العراقيين، وتهديد سيادة العراق.



ندعو حكومة العراق إلى اعتقال ومحاسبة أولئك الذين يواصلون ارتكاب أعمال العنف ضد الدولة العراقية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً أكد سقوط 7 صواريخ كاتيوشا استهدفت المنطقة الخضراء وأوقعت عدداً من الضحايا.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الامنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الارهابية، وهو ما تكلل بالإعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية، وتؤكد من جديد رهانها على خلط الاوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".واضافت أن "ما شهدته العاصمة بغداد مساء الثلاثاء، من سقوط عدد من المقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها، وقرب مدينة الطب والزوراء وادى الى استشهاد طفلة وإصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب،".وتابعت أن "اجهزتنا الامنية والاستخبارية، قد شرعت بإجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل".

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