الخزعلي: لن نعترف بخروج الاحتلال الا بعد تحقق 3 شروط ولا نؤيد قصف السفارة الاميركية

2020/11/19 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، أنه لن يعترف بخروج الاحتلال الا بعد تحقق 3 شروط، فيما أشار الى أنه لا يؤيد قصف السفارة الاميركية في بغداد.

وقال الخزعلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "خروج الاحتلال يعني أولاً عدم إبقاء أية قاعدة عسكرية وثانياً عدم سيطرة الاحتلال على ارض الوطن او سمائه، وانا لست مع قصف السفارة الأميركية منذ بدء عمليات القصف لأن عنوانها دبلوماسي".

وأضاف، أن "هيكلية السفارة الاميركية هيكلية دولة، وهناك 5 الف فرد بينهم جواسيس وعناصر استخبارية داخل السفارة"، مبينا أنه "لم يكن هناك أي دور لممثلة الأمم المتحدة بموضوع الهدنة مع الاميركان".

وتابع الخزعلي، أن "هادي العامري الشخص الأساس في موضوع الهدنة، وشروطها لم تتحقق وسنثبت المبدأ في الحق الكامل للتصدي العسكري للقوات الأجنبية"، مشيراً الى "وجود شرطين للهدنة لم يتحققا الأول هو سيطرة العراق على اجوائه والثاني جدولة الانسحاب".

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