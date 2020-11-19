عدي عواد : لجنة ابو رغيف مشهد مكرر في كل حكومة تعلن شن حملة على الفساد

2020/11/19 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد النائب عن صادقون عدي عواد ان اللجنة التي يرأسها احمد ابو رغيف مشهد مكرر في كل حكومة تعلن شن حملة على الفساد.وقال في تصريح متلفز تابعته نينا:" توجد صغوط سياسية واتهامات وحملات ضد اللجنة العليا لمحاربة الفساد برئاسة احمد ابو رغيف مشيرا الى ان توقيف المتهمين بلمفات الفساد يجري وفق قرارات قضائية واشراف مباشر من مجلس القضاء الأعلى.واوضح ان الحماية السياسية لبعض المتهمين بملفات الفساد ستنتهي بالتقادم مشيرا الى ان ملفات الفساد الكبرى تصل الى مئات الملايين من الدولارات./انتهى9

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