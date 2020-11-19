الخزعلي : الاجواء العراقية منتهكة والقوات الامريكية والتركية تقصف متى ماتشاء

2020/11/19 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ان ، الاجواء العراقية منتهكة والقوات الامريكية تقصف بدون تردد و ومدى تشاء وكذلك القوات التركية ./انتهى8

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