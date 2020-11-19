حلبجة... ضبط نحو 10 اطنان من مادة الزبيب بمنفذ شوشمي

2020/11/19 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة ناحية بيارة التابعة لمحافظة حلبجة، يوم الخميس، عن ضبط نحو 10 اطنان من مادة الزبيب غير الصالح للاستهلاك البشري في معبر طويلة- شوشمي.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن حميد بارام مدير ناحية بيارة في خبر تابعه PUKmedia، ان مركز مراقبة الغذاء في منفذ (طويلة - شوشمي) ضبط 9 اطنان و420 كغم من مادة الزبيب.

واضاف بارام: ان الزبيب الذي تمت مصادرته تبين بعد اجراء الفحص انه غير صالح للاستهلاك البشري، مشيرا الى ان هنالك عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية تقوم بفحص ومعاينة المواد الغذائية وغير الغذائية الداخلة الى اقليم كوردستان عبر منافذه.

PUKmedia متابعة‌

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