محامي ترامب: الانتخابات شهدت عملية ممنهجة للاحتيال

2020/11/19 | 21:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إن “ما شهدته الانتخابات الرئاسية لم يكن احتيالا، وإنما عملية ممنهجة للاحتيال”.وأضاف المحامي رودي جولياني خلال مؤتمر صحفي، أنه “عندما بدأنا بتمثيل للرئيس، واجهتنا نتائج غريبة، والرئيس كان متقدما في الانتخابات”، معتبرا أن “التصويت بالبريد عرضة دائما للاحتيال والفساد، وعلينا أن ننظر بحذر إليه”، على حد …

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