الحزب الإسلامي والاتحاد الوطني الكوردستاني يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

2020/11/19 | 21:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادزار وفد رفيع المستوى من الحزب الإسلامي العراقي/ مكتب أربيل، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى المركزي الأستاذ يونس هاشم، مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل.وبحسب بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، كان على رأس مستقبلي الوفد مدير مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعضو المكتب السياسي، الدكتور سوران جمال طاهر.وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية …

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