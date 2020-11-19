دون انقطاع… امطار منتظرة في 15 محافظة عراقية

2020/11/19 | 21:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي، مصطفى الكبيسي، اليوم الخميس، موعد تساقط الامطار في محافظات البلاد، فيما أشار إلى أن الأجواء ستكون غائمة اعتباراً من يوم غد.

وذكر مصطفى الكبيسي، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن “الأجواء في البلاد ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة في عدة مناطق من صباح يوم الغد، وتتحول تدريجيا إلى غائمة في المناطق الجنوبية الغربية”، مبينا أن “فرص الأمطار تمتد من مساء يوم الغد حتى صباح يوم السبت بين منطقة وأخرى”.

وأضاف أن المحافظات المتوقع ان تشهد هطول الامطار هي “النجف، المثنى، كربلاء، شمال الناصرية، بابل، الديوانية، بغداد، شرق الأنبار، الكوت، ديالى، شرق صلاح الدين، السليمانية، أربيل ، دهوك، شمال الموصل”، مبينا ان “الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة وتشتد صباح يوم السبت خصوصا في المناطق الوسطى والله أعلم”.

وعن نشاط حركة الرياح قال الكبيسي، أن “حركة الرياح السطحية الشرقية والجنوبية الشرقية ستشهد نشاطا في عدة مناطق من وسط وجنوب وغرب العراق، وتشتد في المناطق الجنوبية الشرقية خاصة نتيجة تقدم المنخفض الجوي والله أعلم”.

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