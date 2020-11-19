2020/11/19 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد -أحبوا جميع الأولياء لكن لا تكرهوا الله ..لم تختلفون حول حب الله لعياله ..



حول تفضيله لمن يعمل ..



يطوّر العلم ويساعد الناس ...-قلتِ لي البارحة ..



الله لا يفضّل أحداً على أحد ..



هذه عدالة ...-إلّا بالتقوى يا أخي، إلا بالتقوى..



والتقوى عمل الخير..



حب الناس..



نشر السلام..



التقوى هي اختصار جميل لكونك روح من الله..



وروح الله لا تقتل، لا تكذب، لا تسرق، لا تنهب، ولا تقذف الناس بالباطل…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كراهية الله- اسمها محمد 6- - لمى محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كراهية الله- اسمها محمد 6- - لمى محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).