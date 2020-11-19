ماذا يمكن أن تكون الفلسفة في عيدها العالمي؟ - زهير الخويلدي

2020/11/19 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " تسعى الفلسفة، من خلال الكشف عن السلاسل غير المرئية التي تربط كل هذه الأشياء المعزولة، إلى تنظيم فوضى المظاهر المتناقضة وتهدئة صخب الخيال واستعادته بالتعامل مع ثورات الكون العظيمة" - ادم سميث- الفلسفة هي كلمة من أصل يوناني وتعني "حب الحكمة".



تدرس المشكلات الأساسية المتعلقة بالوجود والمعرفة والحقيقة والقيم الأخلاقية والجمالية وروح الإنسان ولغته، والفيلسوف هو الفرد الذي يسعى إلى معرفة نفسه دون ......





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