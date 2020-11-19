الكهرباء: تعرض خط رشيد - بسماية لعمل تخريبي قبل يوم من تشغيله

2020/11/19 | 21:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، تعرض خط (رشيد - بسماية 400 ك ف) لعمل تخريبي أدى الى سقوطه قبل يوم من تشغيله، مبينة انه كان سيساهم بفك الاختناقات بشكل كبير عن جانب الكرخ من محافظة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، إنها "في الوقت الذي تكون فيه مطالبة بخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية، وتحسين خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين، وفي ظل تداعيات اقتصادية وصحية عالمية ومحلية، تعمل بها ملاكات الوزارة جاهدة ليل نهار، يستمر استهداف خطوط الضغط الفائق الناقلة للطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان، أنه "للمرة الثالثة وخلال أيام يتعرض خط (رشيد - بسماية 400 ك ف) لعمل تخريبي يطال أبراج الخطوط، اذ تعرض البرج رقم (60) للخط المذكور لعمل تخريبي في منطقة صخريجة أدى الى سقوطه".

وتابع، أنه "بعد توجه ملاكات الوزارة الى مكان الحادث وإجراء الكشف تبين ان البرج قد تعرض الى قطع اثنين من قوائم البرج بشعلة الاوكسجين،علما ان نسبة إنجاز العمل بهذا الخط هي 99%".

وأوضح البيان، أنه من "المقرر تشغيل الخط يوم غد الجمعة ليقوم بنقل طاقة تقدر بـ750 ميكا واط الى محطة الرشيد (400kv)، بالتالي كان سيساهم بفك الاختناقات بشكل كبير عن جانب الكرخ من محافظة بغداد".

وأشار الى ان "وزارة الكهرباء تعلم الجميع بأنها وزارة خدمية بحتة تسعى لخدمة المواطنين، وملاكاتها تعمل بكل طاقاتها في ظل أوضاع عصيبة واقتصادية ليست بالسهلة مع قلة التخصيصات بغية رفع الحمل عن كاهل المواطنين، فيما طالبت بتعضيد جهودها من قبل المؤسسات الأمنية والمواطنين لحماية الممتلكات العامة، والرصد والتبليغ عن اي ما من شأنه ان يخرب ويعيث بأمن بلدنا العزيز وخدماته".

وأكد ان "العمل يجري الآن في مقطع جزئي صعب على إصلاح ما تضرر من التخريب، وإعادة بناء البرج ليتمكن الخط من نقل الطاقة الى جانب الكرخ من بغداد".

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