قيس الخزعلي يعلن نهاية هدنة الفصائل مع الأميركان

2020/11/19 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، انتهاء هدنة الفصائل، بانتهاء الانتخابات الاميركية. وعزا الخزعلي خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل محسن ضمد، وتابعه "ناس"، (19 تشرين الثاني 2020)، انتهاء هدنة الفصائل، إلى "انتهاء الانتخابات الاميركية فضلا عن عدم تحقق الشروط التي على اساسها حصل الاتفاق".

يتبع...

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