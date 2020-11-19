بومبيو: الجولان جزء من إسرائيل حقيقة لا يمكن إنكارها!

2020/11/19 | 21:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك

بومبيو، اليوم الخميس، إن هضبة الجولان

جزء من إسرائيل.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي "فكرة أن

الجولان جزء من إسرائيل، هي حقيقة لا

يمكن إنكارها".

جاءت تصريحات بومبيو، خلا

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