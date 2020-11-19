“داعش” يتبنى تفجير أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل

2020/11/19 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن تنظيم “داعش” على تطبيق “تلغرام” مسؤوليته عن تفجير خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل اليوم الخميس، دون تقديم أدلة.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن شهود عيان أن انفجارا ضرب خط أنابيب غاز شمال شبه جزيرة سيناء المصرية اليوم الخميس.

وأضافوا أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب في وصفهم للمشهد من موقع رؤيتهم للحدث من مدينة العريش وحولها.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب.

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