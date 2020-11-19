ميزة مهمة ستظهر في تطبيق “واتس آب” قريبا

2020/11/19 | 22:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

ذكر موقع Wabetainfo أن القائمين على تطبيق “واتس آب” يختبرون ميزة جديدة وعملية قد تتاح لمستخدمي التطبيق قريبا.

وتبعا للموقع فإن النسخة التجريبية لتطبيق “واتس آب”، والتي يتم اختبارها حاليا عند عدد محدد من المستخدمين تحوي ميزة جدية تمكن المستخدم من كتم الصوت في مقاطع الفيديو قبل إرسالها عبر الرسائل الفردية أو الجماعية.

ومع ظهور هذه الميزة وعندما يختار المرسل الفيديو الذي يريد إرساله لجهة معينة في “واتس آب” سيظهر له شعار على شكل مكبر صوت بجانب المعلومات التي تظهر على الفيديو قبل إرساله عادة والتي تتضمن حجم الفيديو ومدته، ومن خلال هذا الشعار سيتمكن من كتم صوت الفيديو أو إبقائه قبل الإرسال.

وأشار الموقع إلى أن الميزة المذكورة ما زالت في مراحل الاختبار في النسخة الجريبية من “واتس آب”، ومن المتوقع أن تطرح للمستخدمين قبل نهاية العام الجاري.

وكان Wabetainfo قد أشار في أخبار سابقة أيضا إلى أن القائمين على تطبيق “واتس آب” يختبرون ميزة أخرى قد تظهر في التطبيق، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من التحكم بالرسائل التي يريديون أن تصلهم دون ظهور إشعارات.



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