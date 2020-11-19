محدث.. الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي فاقداً 12 دولاراً

2020/11/19 | 22:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأمريكية، والأنباء الإيجابية بشأن لقاح "كوفيد-19".

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