صحة السليمانية: تسليم نتائج فحص كورونا بشكل ألكتروني

2020/11/19 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم الخميس، ان المواطنين بامكانهم معرفة نتائج فحص كورونا الخاصة بهم بشكل الكتروني.

المديرية وخلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، أوضحت، ان مواطني محافظة السليمانية بات بامكانهم معرفة نتائج فحص PCR الخاص بكوفيد19 عن طريق رابط الكتروني.

واضافت: ان جميع المشافي والمختبرات الحكومية والاهلية تم ربطها جميعا عبر نظام موحد من خلاله اصبح بالامكان معرفة نتائج الفحوصات الخاصة بجائحة كورونا وعبر رابط الكتروني، مشيرا الى ان اي مواطن يجري فحص كورونا سيتم منحه رمزا خاصا يستخدمه عبر الرابط الالكتروني للحصول على نتيجة فحصه.

هذا وبالامكان الحصول على نتيجة الفحط من خلال الرابـــــط التـــــالي.

PUKmedia خاص‌

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