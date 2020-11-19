الخزعلي: لست مع استهداف السفارة الأمريكية لأن عنوانها دبلوماسي

2020/11/19 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الخميس، انه ليس مع استهداف السفارة الأمريكية لأنه عنوانها دبلوماسي، مشددا على ان التهديد التركي المقبل سيكون أخطر من التهديد الأميركي.

وقال الخزعلي في خلال مقابلة على القناة الرسمية، ان “استقرار العراق ومستقبله مرهون ببناء الدولة ونؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ، وعلينا التفريق بين إضعاف الدولة وإضعاف الحكومة“، مبينا ان “وجود قوات أجنبية وفق تقديرات القادة الأمنيين لا يعد احتلالاً“.

واضاف الخزعلي، ان “الحديث عن نقل السفارة الأمريكية خارج بغداد ليس دقيقا بل هو حرب نفسية، وانا لست مع استهداف السفارة الأمريكية لأنه عنوانها دبلوماسي“، لافتا الى انه “لم يكن لممثلة الأمم المتحدة أي دور في موضوع الهدنة مع الأميركان، بل هادي العامري الشخص الأساس في موضوع الهدنة والتي انتهت مع الاميركان لعدم تحقق شروطها“.

وتابع، ” لدينا إشكال سياسي واقتصادي على الاستثمار السعودي في العراق، والمحوران التركي والسعودي نفذا إلى الجنوب عبر شيوخ عشائر وشخصيات مستقلة، والتهديد التركي المقبل سيكون أخطر من التهديد الأميركي“، مشددا على ان “الكثير من موازين القوى اختلفت في عهد ترامب، ووصول بايدن إلى السلطة سينتج عنه انحسار للصراع بين أميركا وإيران“.

واكد الخزعلي، ان “أموال ضخمة عرضت على رئيس لجنة الاتصالات من قبل شركات الهاتف عبر نواب والأمن القومي العراقي مخترق بوجود شركات الهاتف النقال“، مشددا على ان “عدم تطبيق البرلمان على حصة إقليم كردستان أنهى قاعدة سيطرة قادة الكتل والوضع السياسي الآن يشهد نضوجا وأن كان تدريجياً“.

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