2020/11/19 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الخميس، ان قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور داخل مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في تصريح صحفي ، ان “لجنة الشباب والرياضة عقدت عدة اجتماعات لانهاء الناقش حول قانون الاتحادات الرياضية واخرها كان مع النائب لاول لرئيس البرلمان لاتمام القانون بشكل يناسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الشباب النيابية: قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور قبل نهاية العام الجاري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الشباب النيابية: قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور قبل نهاية العام الجاري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الشباب النيابية: قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور قبل نهاية العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).