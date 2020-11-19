الخزعلي: الجرائم التي نفذتها القوات الأمريكية من المفترض أن تطبق عليها القوانين العراقية

2020/11/19 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أبابيل نيوز/ بغداد… اكد امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، ان الجرائم التي نفذتها القوات الأمريكية من المفترض أن تطبق عليها القوانين العراقية، لافتا الى ان الدستور لا يجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان.وقال الخزعلي في تصريح متلفز تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،ان “الغرض من حمل […]

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