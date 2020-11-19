ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة راموس

2020/11/19 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

كشف ريال مدريد، اليوم الخميس، طبيعة الإصابة التي تعرض لها الإسباني سيرجيو راموس، مدافع الفريق الملكي.

وتعرض راموس للإصابة خلال مواجهة ألمانيا، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث سقط اللاعب على الأرض، واشتكى من آلام عضلية في الفخذ الأيمن.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي “بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية في النادي لسيرجيو راموس، اليوم الخميس، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى”.

وأتم البيان “نحن في انتظار باقي التطورات بخصوص حالة راموس”.

ووفقًا لشبكة “ديفينسا سنترال”، فإن مدة غياب راموس عن المباريات تقترب من أسبوعين.

وأشارت إلى أن اللاعب الإسباني من المقرر أن يغيب عن مواجهات ريال مدريد ضد فياريال وديبورتيفو ألافيس في الليجا، بالإضافة إلى لقاء إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن عودة راموس ستكون ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا، مطلع الشهر المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال، السبت المقبل، في الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني.



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