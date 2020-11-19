اللجنة الدستورية تحسم من يشكل الحكومة.. القائمة الفائزة أم الكتلة الأكبر

2020/11/19 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت اللجنة الدستورية، الخميس، ان القائمة الفائزة هي من تشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر، باتفاق الأغلبية.

وذكر النائب يونادم كنا، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، إن "اللجنة عقدت اجتماعها الأخير لمناقشة المواد القانونية وصياغتها"، مبينا أن "خلافات سياسية بين بغداد واربيل بشأن المادة 140 وحسمها سيكون في مجلس النواب بين قيادات الكتل من بغداد واربيل ".

وأضاف كنا، ان "نقاط الخلاف تكمن في تمسك البعض بتطبيق النظام الرئاسي أما البعض الآخر فيطالب بأن يكون النظام مختلطا وتكون الأولوية للنظام البرلماني مع إجراء بعض التعديلات"، لافتا الى ان "هناك مخاوف من تطبيق النظام الرئاسي خوفا من عودة الدكتاتورية والتفرد بالحكم".

وتابع، ان "المادة 76 التي تتضمن من يشكل الحكومة، وباتفاق الأغلبية فأن القائمة الفائزة هي من تحدد وليس الكتلة البرلمانية الأكبر".

وفيما يخص الصلاحيات والسلطة وتقاسم الثروة أفاد كنا، ان الدستور أوجب أن يكون النفط ملكا للشعب، إلا أن الحقول المكتشفة حاليا، ولاحقا هذه موضوع الخلاف بين الأقاليم وبغداد ولم تحسم بعد".

وزاد، ان "التصويت على الدستور سيكون وفق المادة 142 حاليا، وفي حال لم يمر فالعودة الى المادة 126".

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