السعودية-العراق: معبر عرعر تحت المجهر؟

2020/11/19 | 22:25 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق له أهمية بعد أن ظل مغلقا طيلة ثلاثين سنة أي منذ عام تسعين.



قرار يسهل حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وحتى مع دول الجوار الأخرى.



هل قررت الرياض بعد غياب طويل أن تعود بقوة إلى الساحة العراقية.



ساحة تتحرك فيها بقوة كل من إيران وتركيا.



بلدان علاقتهما متوترة مع الرياض. يناقش هذا الموضوع من لندن نجاح محمد علي كاتب ومحلل سياسي، من الرياض مبارك آل عاتي باحث ومحلل سياسي، ومن لندن حميد الهاشمي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة العالمية في لندن.

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