قيس الخزعلي يقول إنه وجه رسالة إلى قاآني: رجاءً.. لن نستجيب للضغوط

2020/11/19 | 22:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عن مضمون رسالة وجّهها إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني، تتعلق بالعمليات العسكرية، والوضع الداخلي العراقي. وقال الخزعلي خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل سعدون محسن ضمد، وتابعه "ناس" (19 تشرين الثاني 2020)، في معرض رده عمّا إذا كانت الفصائل المسلحة العراقية، في "جيب" صانع القرار الإيراني، كما طرح المقدم سؤاله، أجاب الخزعلي، برفض هذا الوصف، واستشهد على ذلك بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني.

وفي تفاصيل الرسالة، قال الخزعلي: "أبلغت قآاني شخصياً أننا لن نسمع منكم في المستقبل إذا تعرضتم لضغوط".

وأضاف، "قلت له إن المخازن التي قُصفت هي تابعة لنا، وأن الشهداء الذين سقطوا هم أبناؤنا وأننا نحن من قدم الخسائر والتضحيات، وبالتالي فهذه القضية نحن معنيون بها أيضاً، وفي حال زارتكم شخصيات أو وفود عراقية، تحاول الضغط عليكم، ابلغوهم بأن القضية عراقية، وليست قضية إيرانية"، وذلك في إشارة إلى أن قضية حمل السلاح والعمليات العسكرية، لا تتم وفق توجيه إيراني.





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لديّ تغريدة قديمة ضد قصفها!

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