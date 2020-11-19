بعد وصفه بالمجحف.. المجمع الفقهي ينظم وقفة احتجاجية ضد قرار أملاك الوقف

2020/11/19 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحضور علمائي وعشائري وجماهيري ، أقام المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء وقفة احتجاجية ضد قرار أملاك الوقف الذي وصفه المجمع الفقهي بـ (المجحف).كلمة كبير علماء المجمع الفقهي العلامة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه وصف فيها القرار الذي وافقت عليه الحكومة وأعلنته بأنه “ليس له جدوى إلا الفتنة وتمزيق وحدة الشعب العراقي” …

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