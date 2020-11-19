2020/11/19 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قليلة هي المواقف التي يُجمع عليها العراقيون، سواءً الأوساط السياسية أو الشعبية، لجهة التباين الحاد في الرؤى والأهداف، وتقييم الأوضاع في ظل تشابك المصالح والمنافع.لكن ما حصل أخيراً بشأن وقف تمديد رخص شركات الهاتف النقال، أضفى مسحة أمل على الاجواء، يلمسها المتابع من خلال التعليقات، على منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط ’الحيتان’ الثلاثة.. آمال بـ’قفزة’ في مجالات الاتصالات عقب قرار تحييد ’زين وآسيا وكورك’) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط ’الحيتان’ الثلاثة.. آمال بـ’قفزة’ في مجالات الاتصالات عقب قرار تحييد ’زين وآسيا وكورك’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).