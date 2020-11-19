وزير الخارجة الامريكي من “الجولان”: إعادتها لسوريا تضر بالغرب و”إسرائيل”

2020/11/19 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، هضبة الجولان السورية المحتلة، في سابقة هي الأولى لوزير أمريكي.ونقلت قناة “كان” العبرية، عن بومبيو قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي آفي أشكنازي، الذي رافقه بالزيارة: “لا يمكن الوقوف هنا (في الجولان) والتحديق عبر الحدود، وإنكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس …

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