عوائد السندات الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

2020/11/19 | 22:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، لأدنى مستوى في أسبوعين، مع القلق من الإصابات المتزايدة لفيروس كورونا.

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