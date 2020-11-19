شركات الهاتف تحذر وتراهن.. ما مصير الاتصالات بعد إيقاف التراخيص؟

2020/11/19 | 22:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتعيش شركات الهاتف النقال في العراق أزمة حقيقية بعد القرار الذي نقض القضاء قرار الحكومة بتمديد تراخيص عملها، بناء على دعوة قدمها النائب محمد شياع السوداني، في وقت كانت تستعد لإطلاق خدمة الجيل الرابع.

وأبطل مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد الماضي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، تجديد رخص شركات الهاتف النقال، وفق أمر صادر من محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية.

اقرأ/ي أيضًا: كتلة برلمانية تعترض على تجديد رخصة شركات الاتصالات: 10 مخالفات قانونية

وقال النائب محمد شياع السوداني عبر حسابه الرسمي، إنّ "القضاءُ العراقي انتصر للشعب مؤكدًا استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".

من جانبها، اعتبرت شركة زين العراق للاتصالات القرار "مجحفًا وكارثيًا بحق العراقيين والاقتصاد العراقي"، وحذرت من أن "الإصرار على تأخير نشر خدمات الجيل الرابع سيمثل عقبة في عجلة مواكبة العراق للتطور التكنولوجي في الوقت الذي يتم نشر الجيل الخامس في دول العالم والمنطقة".

كما هددت، بطلب تعويضات عن "الأضرار التي ستصيبها من هذا القرار، بعد استثمار ملايين الدولارات استعدادًا لإطلاق خدمات الجيل الرابع".

وتراهن الشركات، التي تواجه انتقادات كبيرة، بسبب سوء الخدمات وغلاء أسعارها، على تمييز القرار، في الوقت الذي يتعين عليها دفع ما بذمتها من ديون، تقدر بنحو مليار دولار، إلى الحكومة العراقية.

وأكد الخبير القانوني علي التميمي، أنّ "قرار إيقاف تمديد التراخيص للشركات، هو قرار بات وملزم، ولا يجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة بداية السنة القادمة"، مبينًا أنّ "الحكم نقض قرار مجلس الوزراء الذي استند إلى قرار مجلس أمناء غير مكتمل النصاب، وبت بعدم شرعية التمديد وتجزئة مبلغ الدين إلى ثلاث سنوات".

وبيّن التميمي في حديث لـ "ألترا عراق"، أنّ "على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصال، أن يفتح باب المناقصة لشركات الهاتف النقال وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، مع تحديد معايير لضمان جودة الخدمة".

وأكد الخبير القانوني، أنّ "الشركات الحالية ملزمة بدفع مابذمتها من ديون، بعد انتهاء رخصة العمل، في حال خسرت دعوى الاستئناف، وفق قانون استحصال الديون الحكومية 56 لسنة 1977، والتي تقدر مع فوائدها بنحو تريليوني دينار".

وتتضارب المعلومات المتوفرة عن حجم الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، دون وجود بيانات دقيقة حولها لدى الجهات الرسمية والرقابية، كما يؤكد النائب محمد شياع السوداني.

اقرأ/ي أيضًا:

عقد "غامض" وجبهة رفض واسعة..



ملف شركات الهاتف المحمول في الواجهة

تعرّف على "المخاطر" البيئية والصحية لأبراج الاتصالات في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات الهاتف تحذر وتراهن.. ما مصير الاتصالات بعد إيقاف التراخيص؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات الهاتف تحذر وتراهن.. ما مصير الاتصالات بعد إيقاف التراخيص؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).